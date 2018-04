Messerangreifer tötet in China 9 Kinder

Nach einem Messerangriff auf Schulkinder in Nordchina ist die Zahl der Todesopfer auf 9 gestiegen. Bei dem Angriff in der Stadt Mizhi am Freitag seien 7 Mädchen und 2 Buben ums Leben gekommen, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Ein 28-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen.

Der Mann hatte die Schüler einer Mittelschule nach Behördenangaben angegriffen, als sie auf dem Heimweg waren. In einem ersten Verhör gab er demnach an, er habe als Kind selbst die betroffene Schule besucht und sei dort von seinen Mitschülern gemobbt worden.

In China gibt es immer wieder tödliche Angriffe an Schulen. 2016 hatte ein Mann in einer Schule mehrere Kinder mit einem Messer angegriffen und 10 von ihnen verletzt, anschließend nahm er sich das Leben. 2014 erstach ein Mann in einer Schule, die seine Tochter nicht aufnehmen wollte, 3 Kinder und einen Lehrer. Ein Jahr zuvor tötete ein Mann vor einer Schule in Shanghai 2 Verwandte und 11 weitere Menschen, darunter 6 Kinder.