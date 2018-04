Vestibül: Skurrile Busreise an Europas Grenzen

Das Debütstück der Israelin Liat Fassberg, „Etwas kommt mir bekannt vor“, hat gestern im Burgtheater Vestibül in Wien seine Uraufführung gefeiert. Inszeniert wurde das mit dem Retzhofer Dramapreis 2017 prämierte Werk von Alia Luque, die den Abend zu einer Begegnung mit dem einzigen Darsteller Tino Hillebrand macht - der dafür nicht nur real, sondern auch mit mit zwölf multimedialen Abbildern auftritt.

Der Mann im Bodysuit

Die Jacken und Taschen sind abgegeben, eine Stimme aus dem Off bereitet das Publikum in der Vorhalle des Vestibüls auf den Abend vor. Entspannen, tief atmen, die Beine werden schwer. Sie zählt bis zehn – dann kommt man an in Europa. Die Türen öffnen sich und man muss an Hillebrand vorbei, der inmitten des Raumes steht.

Burgtheater/Georg Soulek

Er empfängt sein Publikum fremdartig tanzend in hautfarbenem knappem Bodysuit, mit neongelben Sneakers und verklärtem Blick. Das Publikum stellt sich auf, wandert umher oder setzt sich auf die wenigen Sitzplätze.

Reisende im Nachtbus

Zwölf Bildschirme (Bühne: Christoph Rufer) umzingeln Hillebrand, sie zeigen überlebensgroße Köpfe von zwölf Menschen, in deren Rolle Hillebrand geschlüpft ist. Darunter: Eine schwarz gelockte, kaugummikauende Italienerin, ein Stereotyp eines deutschen Touristen oder ein Kleinkind mit seinem Vater.

Die Reisenden befinden sich in einem Nachtbus auf der Reise über die Grenzen Europas. Eine Passkontrolle hält sie auf: Die Personen werden befragt, ein Verhör beginnt (Stimme aus dem Off: Peter Matic). Abwechselnd sprechen die Charaktere aus den Bildschirmen heraus, Gedanken über Vergangenes, über Ängste und Hoffnungen werden laut.

Soufleussin und Twitter

Die Video-Ichs Hillebrands reagieren aufeinander mit Blicken und Seufzen. Beinahe vergisst man, dass es sich um Aufzeichnungen handelt. Dazu trägt Monika Brusenbauch bei, die als Soufleussin Einwürfe gibt. Unterbrochen werden die Wortfetzen und Dialoge von eingeblendeten Twitter-Meldungen. Sie zeigen, was von der Situation nach außen dringt: #ichbinspätwegenPolitik, #DieseStadtgehtdenBachrunter, #Flüchtlingskrise.

Der echte Hillebrand spricht nicht, er bahnt sich sportlich mal zu Elektrobeats, mal zu Popsongs tanzend seine Wege durchs Publikum, während seine von ihm überzeugend gezeichneten und gespielten Video-Ichs kommentieren.

Ein interaktiver Theaterabend

Luque schafft es in ihrer Inszenierung, amüsant das Skurrile der Situation zu zeigen. Alles in allem ein, vor allem aufgrund der Interaktivität und Multimedialität, recht interessanter Theaterabend. Nach einer Stunde Stehzeit werden die Beine jedoch tatsächlich schwer. Bravorufe für Fassberg, Hillebrand und das gesamte Leading Team.