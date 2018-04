Seesicht versperrt: Wirbel um Hotelmauer am Wörthersee

Ein Hotel- und Appartementprojekt am Wörthersee erhitzt die Gemüter. Weil Betonwände zu hoch errichtet wurden und die Sicht auf den See nehmen, verfügte die Gemeinde Maria Wörth einen Baustopp. Der Betreiber will rückbauen und hofft, dass das Resort noch im Juni aufsperren kann.

