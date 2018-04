NBA: Pöltl mit Toronto eine Runde weiter

Jakob Pöltl, seine Kollegen und die Fans der Toronto Raptors dürfen sich auf eine weitere Runde in den NBA-Play-offs freuen. Mit dem 22-jährigen Wiener Pöltl feierte Toronto gestern (Ortszeit) einen 102:92-Auswärtssieg über die Washington Wizards. Die „Best of seven“-Serie im Eastern-Conference-Viertelfinale ging damit 4:2 an die Raptors, für die Pöltl erneut eine gute Leistung bot.

