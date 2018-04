Präsidenten mögen sich - Frauen auch

Hände schütteln, Hände halten, auf die Schulter klopfen: Den Eindruck von einem Herz und einer Seele haben US-Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron vergangene Woche in Washington vermittelt. Doch auch die beiden Ehefrauen scheinen sich beim Besuch der Franzosen in den USA ausnehmend gut verstanden zu haben: Sie hätten gemeinsam viel Spaß gehabt, sagte Brigitte Macron nach der Reise. Melania Trump sei „freundlich, charmant, klug und sehr offen“. Dennoch bedauert die französische First Lady Melania.

Lesen Sie mehr …