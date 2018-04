„Tschernobyl auf Eis“

Russland hat ein umstrittenes sogenanntes schwimmendes Atomkraftwerk für die Energieversorgung auf Außenposten in der Arktis vom Stapel gelassen. Das Schiff „Akademik Lomonossow“ verließ am Samstag seine Werft in St. Petersburg. In den kommenden Wochen soll das Schiff in den russischen Marinehafen Murmansk fahren, wo die zwei Reaktoren des Kraftwerks mit nuklearem Brennstoff ausgestattet werden. Greenpeace kritisiert das Projekt als „Tschernobyl auf Eis“.

Lesen Sie mehr …