Fußball: Köln muss in zweite deutsche Liga

In der deutschen Bundesliga ist nach der Meisterfrage auch jene nach dem ersten Absteiger seit heute beantwortet. Der 1. FC Köln vergab in der 32. Runde mit einer dramatischen 2:3-Niederlage im Nachzüglerduell beim SC Freiburg seine letzte theoretische Chance auf den Klassenerhalt und muss zum sechsten Mal in seiner Geschichte eine Stufe tiefer. Anders der HSV: Der „Dino“ darf weiter auf einen Verbleib im Oberhaus hoffen.

