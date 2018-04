Bundesliga: Mattersburg versetzt Austria Tiefschlag

Die Austria hat im Kampf um einen Platz in der Europa-League-Quali den möglicherweise entscheidenden Rückschlag hinnehmen müssen. Die Wiener mussten sich heute in der 32. Runde der tipico-Bundesliga Mattersburg vor Heimpublikum geschlagen geben. Dabei war die Austria als Gastgeber in der turbulenten ersten Hälfte gleich zweimal in Führung gegangen. Der Mattersburger Ausgleich ließ jeweils nicht allzu lange auf sich warten. Das böse Ende kam für die Austria allerdings erst ganz am Schluss.

