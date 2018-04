Formel 1: Vettel schafft den Pole-Hattrick

Sebastian Vettel geht zum dritten Mal in Folge von Startplatz eins aus in ein Formel-1-Rennen. Der Deutsche erzielte gestern im Qualifying für den Grand Prix von Aserbaidschan so wie zuletzt in Bahrain und China Bestzeit und schaffte damit vor seinem ersten Verfolger in der WM, Lewis Hamilton, den Pole-Hattrick. Vettel musste allerdings im Finish noch zittern, denn ausgerechnet sein Teamkollege Kimi Räikkönen lag lange auf Bestzeitkurs.

