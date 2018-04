Nobelpreis: Victoria soll sexuell belästigt worden sein

Seit Wochen wird die Schwedische Akademie von einem Korruptions- und Belästigungsskandal erschüttert. Für erhebliche Aufregung in Schweden sorgte seit gestern ein Bericht der Tageszeitung „Svenska Dagbladet“ mit neuen Details zu der Affäre. Demnach soll auch Kronprinzessin Victoria zu den Frauen gehören, die von einem Mann aus dem Umfeld der Schwedischen Akademie sexuell belästigt worden sein sollen.

Er soll der Kronprinzessin an den Po gefasst werden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf drei nicht näher genannte Quellen. Bei dem Mann handelt es sich um Jean-Claude Arnault, dessen Ehefrau Katarina Frostenson der Schwedischen Akademie angehört - dem Gremium, das über den Literaturnobelpreis entscheidet.

Mehrere Mitglieder verließen Akademie

In den vergangenen Wochen verließen mehrere Mitglieder die Akademie. Zuletzt nahm etwa die Schriftstellerin Sara Stridsberg den Hut. „Die Schwedische Akademie informiert, dass Sara Stridsberg ihr am 27. April mitgeteilt hat, ihre Verpflichtungen als Mitglied zurücklegen zu wollen“, hieß es in einem knappen Statement.

Im November 2017 hatten 18 Frauen den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegen Arnault öffentlich gemacht. Berichten schwedischer Medien zufolge wird wegen der Affäre derzeit sogar erwogen, die Vergabe des Literaturnobelpreises um ein Jahr zu verschieben. Entschieden sei das aber noch nicht.

Die Schwedische Akademie wählt seit 1901 den Träger des Literaturnobelpreises aus. Sieben Mal wurde er seitdem nicht vergeben, zuletzt von 1940 bis 1943.