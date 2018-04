Istanbul: Tödliche Unfallserie bei Flughafenbau

Pünktlich zum türkischen Tag der Republik am 29. Oktober will Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan einen neuen Flughafen in Istanbul eröffnen lassen - es soll jener mit dem weltweit größten Passagieraufkommen werden. Das gigantische Projekt soll in etwas mehr als vier Jahren aus dem Boden gestampft sein. Der hohe Produktionsdruck hat seinen Preis: Nach Angaben der Gewerkschaft sind bisher mindestens 32 Arbeiter auf der Baustelle ums Leben gekommen.

