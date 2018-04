Passant von Zillertalbahn mitgeschleift

In Fügen in Tirol hat sich am Samstag ein schwerer Unfall mit der Zillertalbahn ereignet. Ein 61-jähriger alkoholisierter Deutscher wurde beim Einfahren der Bahn in den Bahnhof mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt.

