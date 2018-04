Hofer zu Regierung, Soros und Tempo 140

Norbert Hofer (FPÖ) hat sich am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ nicht nur den Fragen zu seiner Funktion als Infrastrukturminister gestellt, sondern auch als Regierungskoordinator. Dabei machte er sich etwa einmal mehr stark für „zügigen“ Verkehr auf der Autobahn. Die FPÖ-Kritik an dem ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros verteidigte Hofer ebenso wie die Haltung der Partei zu Russland. Bei den Plänen der Regierung im Gesundheitssystem sieht Hofer keinen Anlass zur Sorge: Es würden keine Kliniken geschlossen. Durch den Wegfall von „Reibungsverlusten“ käme es stattdessen zu mehr Output oder niedrigeren Sozialversicherungsbeiträgen.

