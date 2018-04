Neue Mittelschule: Teamteaching bleibt vorerst erhalten

Keine unmittelbaren Änderungen soll es laut einem Bericht des „Kurier“ (Sonntag-Ausgabe) beim Teamteaching an den Neuen Mittelschulen (NMS) geben. Die aktuell geltende Regelung, die den gemeinsamen Unterricht zweier Lehrer im Umfang von sechs Wochenstunden vorsieht, werde um ein Jahr verlängert, sagte ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann, der kürzlich dafür plädierte, das Teamteaching zu überdenken.

Ursprünglich sollten in den NMS in den zusätzlich vom Bund bezahlten sechs Stunden in Deutsch, Mathematik oder Englisch zwei Lehrer in der Klasse stehen. Nach Kritik daran wurde das 2015 geändert: Seither sind die Zusatzstunden nicht nur auf die Hauptfächer beschränkt, außerdem können sie nicht nur für Teamteaching, sondern auch für andere Fördermaßnahmen (Begabtenförderung, Förder- oder Leistungskurse etc.) verwendet werden.

„System weiterentwickeln“

Man stelle das Teamteaching nicht grundsätzlich infrage, „wir wollen das System inhaltlich weiterentwickeln“, wird Faßmann nun im „Kurier“ zitiert, ohne detailliert auf seine Vorstellungen dazu einzugehen.

Im Ende März vorgelegten Strategiebericht zum Bildungsbudget war von geplanten Änderungen bei den zusätzlichen Mitteln für die NMS die Rede: So sollte es möglich werden, das Geld noch stärker in Förder- oder Leistungskurse zu investieren. Kritiker befürchteten angesichts der Ankündigungen eine Abschaffung des Teamteachings.