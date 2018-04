US-Außenminister stellt Iran-Deal erneut infrage

Der neue US-Außenminister Mike Pompeo hat bei einem Besuch in Saudi-Arabien den Iran scharf kritisiert. Teheran unterstütze in Stellvertreterkonflikten wie im Jemen „Milizen und Terrorgruppen“, sagte Pompeo heute bei einer Pressekonferenz mit dem saudi-arabischen Außenminister Adel al-Dschubeir. Pompeo warf Teheran zudem vor, die Huthi-Rebellen im Jemen mit Waffen auszurüsten und Cyberangriffe zu starten. In Syrien unterstütze der Iran das „mörderische Assad-Regime“.

Nach einem Treffen mit dem mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman wurde Pompeo auch von König Salman empfangen. Nach dem Treffen mit Dschubeir sagte Pompeo, anders als die Vorgängerregierung werde die Regierung von US-Präsident Donald Trump „die große Bandbreite des iranischen Terrorismus nicht vernachlässigen“.

Von Riad aus wird der neue US-Außenminister nach Israel und Jordanien weiterreisen. Auch dort dürfte die Haltung der USA zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran eine wichtige Rolle in den Gesprächen spielen. Trump hat das Atomabkommen wiederholt scharf kritisiert und damit gedroht, es komplett aufzukündigen.