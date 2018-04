Video mit Halbnackten: Panne bei Event in Saudi-Arabien

Beim ersten Wrestling-Turnier im konservativen Königreich Saudi-Arabien hat es einen Fauxpas der Veranstalter gegeben. Bei der Show in Dschidda zeigten die Veranstalter gestern ein Werbevideo, das halbnackte Wrestlerinnen zeigte - ein absolutes Tabu in dem streng muslimischen Land. Die Zuschauer in der Sportarena reagierten zwar mit begeistertem Jubel. Die Sportbehörde des Landes fühlte sich aber zu einer Entschuldigung veranlasst.

