Fußball: Barca vor letztem Schritt zum Double

Nach Bayern München in Deutschland und Manchester City in England kann sich der FC Barcelona heute in Spanien den Meistertitel sichern. Dem Cupsieger reicht zum 25. Titel und damit zum Double bereits ein Remis bei Nachzügler Deportivo La Coruna. Gelingt das, würde Barca den Erzrivalen Real Madrid nächste Woche im „Clasico“ als frischgebackener Champion empfangen.

Mehr dazu in sport.ORF.at