Helga Krismer mit 87,5 Prozent wiedergewählt

Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen Niederösterreich, ist heute beim Landeskongress der Grünen in Neunkirchen mit 87,5 der Delegiertenstimmen in ihrer Funktion wiedergewählt worden. Bei der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner hatten die Grünen 6,4 Prozent (minus 1,6 Prozentpunkte im Vergleich mit 2013) erreicht.

Mehr dazu in noe.ORF.at