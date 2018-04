Fußball: ManCity bleibt klar auf Rekordkurs

Manchester City ist nach dem in Rekordzeit fixierten Meistertitel vom Erfolgskurs in der Premier League nicht abzubringen. Das Team von Josep Guardiola fertigte heute West Ham United mit Marko Arnautovic ab und kam damit den in dieser Saison noch zahlreichen möglichen Rekorden wieder ein großes Stück näher. Die Marke von 100 Saisontreffern wurde jedenfalls geknackt. West Ham dagegen rückte den Abstiegsrängen durch die Heimpleite bedenklich nahe.

