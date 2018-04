Rouhani lehnt Neuverhandlung von Atomdeal kategorisch ab

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einer Neuverhandlung des internationalen Atomabkommens eine klare Absage erteilt. Das Atomabkommen vom Juli 2015 sei „in keinster Weise verhandelbar“, sagte Rouhani heute laut der Website des iranischen Präsidialamtes zu Macron. Der Iran werde „keine Beschränkungen akzeptieren, die über seine Zusagen hinaus gehen“.

„Das Atomabkommen ist nicht neu verhandelbar, und die iranischen Verpflichtungen werden über diesen Deal nicht hinausgehen“, sagte Rouhani den Angaben zufolge. Zugleich sagte er demnach, der Iran wäre zu separaten Gesprächen über die Lage in Nahost bereit, insbesondere über „die Stabilität und Sicherheit der Region, vor allem über den Kampf gegen den Terrorismus“.

Das Atomabkommen bezeichnete er nicht nur als konstruktiv für den Frieden in der Region, sondern auch als Vertrauensbasis zwischen dem Westen und Iran. Nach Angaben des iranischen Präsidialamts dauerte das Gespräch Rouhanis mit Macron über eine Stunde.

Scharfe Worte von US-Außenminister

Bei seinem Antrittsbesuch in Israel und Saudi-Arabien hatte zuvor der neue US-Außenminister Mike Pompeo klar Position gegen das Atomabkommen mit dem Iran bezogen. „Der Deal ist sehr fehlerhaft“, sagte Pompeo heute nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Tel Aviv. US-Präsident Donald Trump sei in der Frage sehr klar. „Wenn wir es nicht verbessern können, wird er den Deal aufkündigen.“

US-Entscheidung bis 12. Mai

Im Atomabkommen von 2015 hatte sich die von schiitischen Klerikern beherrschte islamische Republik verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile ihres Atomprogramms drastisch zu beschränken - mit dem Ziel, dass das Land keine Atomwaffen entwickeln kann. Im Gegenzug wurden die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben.

Trump muss bis zum 12. Mai entscheiden, ob von den USA ausgesetzte Sanktionen gegen den Iran außer Kraft bleiben. Dies wird de facto auch als Entscheidung über den Verbleib der USA in dem Abkommen angesehen.