Syrien: Flüchtlingslager Jarmuk wird evakuiert

Die syrische Regierung hat sich laut staatlichen Medienberichten mit Aufständischen auf die Evakuierung des palästinensischen Flüchtlingslagers Jarmuk südlich von Damaskus geeinigt. Ab morgen würden „terroristische Gruppen“ aus Jarmuk in die von Rebellen kontrollierten Gebiete im Nordwesten Syriens gebracht, berichtete die Nachrichtenagentur SANA heute Abend. In dem seit 1957 bestehenden Lager sollen sich mehrere hundert Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verschanzt haben. Namentlich nannte SANA die Gruppe nicht.

Offensive in Vororten von Damaskus

Stunden zuvor hatte SANA von einer Einigung zwischen Regierung und Rebellen auf die Evakuierung anderer Gebiete südlich der Hauptstadt berichtet. Oppositionelle Kämpfer und ihre Angehörigen sollten demnach aus den östlich von Jarmuk gelegenen Gebieten Jalda, Babila und Beit Sahem gebracht werden.

Die syrische Armee hatte vor anderthalb Wochen eine Offensive gestartet, um die IS-Miliz aus den südlichen Vororten von Damaskus, darunter auch Jarmuk, zu vertreiben. Zuletzt hatte die Regierung immer wieder Evakuierungen mit Aufständischen vereinbart, um anschließend in den betreffenden Gebieten die Kontrolle zu übernehmen.

Kämpfe um Dörfer in Kurdengebieten

Die syrische Armee eroberte indes vorübergehend mehrere Dörfer von US-unterstützten Rebellen nahe der Grenze zum Irak. Es handle sich um Gebiete, die bisher von den von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Streitkräften (SDF) gehalten worden seien, berichtete das staatliche Fernsehen. Am Abend vermeldete die SDF, die Dörfer wieder zurückerobert zu haben. Zur SDF gehören auch Kämpfer der kurdischen YPG-Miliz. Die Kurden kontrollieren in Syrien das Gebiet östlich des Euphrat.

Die SDF hatte unter Federführung der YPG im vergangenen Jahr die Islamistenmiliz Islamischer Staat (IS) weitgehend aus der Provinz Deir al-Sor östlich des Euphrat verdrängt. Dabei blieb sie weitestgehend unbehelligt von der syrischen Armee, die sich auf die Rückeroberung und Kontrolle der Gebiete westlich des Euphrat konzentrierte.