Tirol: Leiche von vermisstem Amerikaner gefunden

Die Leiche eines US-Amerikaners, der seit Monaten vermisst wurde, ist heute in Tirol aufgefunden worden. Er ist offenbar beim Wandern tödlich verunglückt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat zur Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet, teilte die Polizei in einer Aussendung mit, in der von einem „Alpinunfall mit Todesfolge“ die Rede war. Die Leiche wurde im Schluchtgrund des Pöllatales, das zur Gemeinde Reutte gehört, gefunden.

Den Angaben zufolge wollte der 24-jährige Amerikaner am 11. Dezember des Vorjahres von seiner Urlaubsunterkunft in Füssen in Bayern über österreichisches Gebiet in das ebenfalls in Bayern gelegene Mittenwald wandern und laut früheren Bericht dann weiter nach München. Bei seinem Abmarsch wurde er zuletzt gesehen, danach war er abgängig.