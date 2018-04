Formel 1: Hamilton staubt Triumph in Baku ab

Lewis Hamilton hat beim Grand Prix von Aserbaidschan in Baku seinen ersten Saisonsieg gefeiert und zugleich die WM-Führung übernommen. Der Brite setzte sich in seinem Mercedes heute nach einem dramatischen Rennen vor Kimi Räikkönen im Ferrari und Force-India-Pilot Sergio Perez durch. An Spannung war das Rennen über weite Strecken davor kaum zu überbieten. Sebastian Vettel konntrollierte das Geschehen im zweiten Ferrari lange souverän, Valtteri Bottas führte ebenfalls, allerdings nur bis kurz vor Schluss.

Mehr dazu in sport.ORF.at