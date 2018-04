Nächste Schwächung für May

Wegen ihres Verhaltens im Skandal um Einwanderer aus der Karibik ist die britische Innenministerin Amber Rudd zurückgetreten. Premierministerin Theresa May habe das Rücktrittsangebot angenommen, teilte ein Regierungssprecher am Sonntagabend in London mit. Rudd war scharf für ihre Aussagen im Skandal um die sogenannte Windrush-Generation kritisiert worden. Zudem dementierte sie Kenntnisse über Zielvorgaben ihres Ministeriums zu Abschiebungen - von denen sie allerdings laut Dokumenten wissen musste. Für Premierministerin May ist der Abgang Rudds der nächste schwere Schlag.

