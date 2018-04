Aktivisten: 26 Kämpfer bei Angriffen in Syrien getötet

Bei den Raketenangriffen auf syrische Militäreinrichtungen sind Aktivsten zufolge mindestens 26 regierungstreue Kämpfer getötet und weitere 60 verletzt worden. Bei den meisten Toten in der Provinz Hama handle es sich um Iraner, erklärte heute die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Demnach ist „wahrscheinlich“ Israel für die Raketenangriffe von gestern Abend verantwortlich.

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA unter Berufung auf Armeekreise berichtete, waren die „feindlichen Raketen“ auf Stützpunkte in den Provinzen Hama und Aleppo abgefeuert worden. Angaben zu möglichen Opfern wurden nicht gemacht. Auch machte SANA keine Angaben dazu, wer die Raketen abgeschossen haben könnte.

Militärflughafen von Aleppo beschossen

Laut SANA handelt es sich bei dem angegriffenen Stützpunkt in Hama um den Stützpunkt der 47. Brigade. In Aleppo wurde nach Angaben der Beobachtungsstelle ein Militärflughafen beschossen. Auf beiden Stützpunkten waren Lager für Boden-Boden-Raketen das Ziel der Angriffe.

Syrien und sein Verbündeter Iran hatten Israel am 9. April vorgeworfen, Raketen auf einen Militärstützpunkt im Zentrum Syriens abgeschossen zu haben. Dabei gab es mindestens 14 Tote, darunter nach Angaben aus Teheran sieben iranische Soldaten. Am 14. April flogen die USA, Frankreich und Großbritannien Angriffe auf verschiedene syrische Militäreinrichtungen als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Rebellenhochburg Duma.

Israel flog in den vergangenen Jahren Dutzende Angriffe auf Ziele in Syrien. Meist richteten sie sich gegen Waffenkonvois für die libanesische Hisbollah-Miliz, aber auch gegen iranische Stützpunkte. In der Regel bekennt sich Israel nicht dazu. Auch für den Luftangriff am 9. April gab es keine offizielle Bestätigung aus Israel.