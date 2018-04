US-Strafzölle: Hektisches Treiben in EU vor Schonfristende

Im Streit über die Einführung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU rückt das Ende der Schonfrist am 1. Mai näher - eine Lösung ist aber nicht in Sicht. Am Wochenende herrschte hektische Krisendiplomatie. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May forderten US-Präsident Donald Trump offiziell auf, von „handelspolitischen Maßnahmen gegen die EU“ abzusehen. Bei ihren Besuchen bei Trump vor einigen Tagen waren Macron und Merkel auf taube Ohren gestoßen. Nun drohen sie - auch die EU-Kommission - mit Gegenmaßnahmen.

