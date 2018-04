„Venedig ist kein Disneyland“

Venedig hat sich mit Drehkreuzen für einen erwarteten Touristenansturm rund um den 1. Mai gewappnet. Was den wenigen verbliebenen Einwohnern der Lagunenstadt das Leben erleichtern soll, sorgt nun aber ebenfalls für Proteste der Tourismusgegner. „Venedig ist kein Disneyland“, so die Demonstranten, die dem Stadtrat vorwerfen, auf „lächerliche Lösungen“ gegen den Massentourismus zu setzen, und die laut Medienberichten am Montag versuchten, die Barrieren abzumontieren.

