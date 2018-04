Neun Menschen bei Erdrutsch in Nordchina gestorben

Bei einem Erdrutsch sind neun Menschen im Norden Chinas ums Leben gekommen. Das Unglück passierte heute in den frühen Morgenstunden in Caijiazhuang nahe der Stadt Lüliang in der Provinz Shanxi, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Hinweis auf örtliche Behörden berichtete.

Mehr als 100 Menschen seien entsandt worden, um unter den Erdmassen nach Opfern zu suchen. Wie viele Menschen noch vermisst wurden, teilte Xinhua nicht mit. Auch die Ursache des Erdrutsches war zunächst unbekannt.