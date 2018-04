Pakistanische Wurzeln und für EU-Verbleib

Nach dem Skandal um Einwanderer aus der Karibik in Großbritannien hat die britische Premierministerin Theresa May am Montag einen neuen Innenminister vorgestellt. Sajid Javid, der bisher für Kommunen und Wohnbau zuständig war, übernimmt das Amt der zurückgetretenen Amber Rudd. Javid ist der erste Innenminister mit pakistanischen Wurzeln und könnte damit auch als Zeichen für einen Kurswechsel in dem Ressort gesehen werden. Unklar ist noch, wie sich die Nominierung des ursprünglichen „Brexit“-Gegners auf die zuletzt stark unter Druck geratene May auswirken wird.

