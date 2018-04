Kinder bei Selbstmordanschlag in Afghanistan getötet

Im Süden Afghanistans hat ein Selbstmordattentäter mindestens elf Kinder mit in den Tod gerissen. Bei dem Anschlag nahe einer Moschee in der Provinz Kandahar wurden zudem 16 weitere Menschen verletzt, wie örtliche Behörden heute mitteilten. Unter den Verletzten im Distrikt Daman seien neun Zivilisten, zwei Polizisten sowie fünf rumänische Soldaten, hieß es.

Eine Autobombe explodierte, als ein ausländischer Militärkonvoi an der Moschee vorbeifuhr. Die NATO-Mission Resolute Support (RS) teilte per E-Mail mit, sie sei von dem Vorfall unterrichtet worden. Die radikalislamischen Taliban äußerten sich zunächst nicht zu dem Anschlag.

Weitere Anschläge in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul kam es zu zwei weiteren Anschlägen. Bei einem Selbstmordattentat in der Nähe des Sitzes des Geheimdienstes NDS wurden mindestens 21 Menschen getötet und 27 verletzt, wie die Behörden mitteilten. Einem Polizeisprecher zufolge soll ein Selbstmordattentäter auf einem Motorrad die erste Detonation ausgelöst haben, wie afghanische Medien berichteten.

Bei den Opfern handle es sich um Zivilisten, berichteten Medien unter Berufung auf Sicherheitskräfte. Der Anschlag ereignete sich im Viertel Schaschdarak in der Nähe eines Quartiers des Geheimdienstes NDS. Der Tatort liegt außerdem in der Nähe der US-Botschaft und des NATO-Hauptquartiers.

Helfer im Visier des Attentäters

Wenig später wurde Berichten zufolge eine zweite Bombe in demselben Stadtviertel gezündet. Diese explodierte, als Helfer sich um die Verletzten des ersten Anschlags kümmerten. Dabei sind auch vier Journalisten ums Leben gekommen. Unter den Opfern sei Shah Marai, Cheffotograf der AFP, teilte die französische Nachrichtenagentur mit. Die Verletzten seien in örtliche Krankenhäuser gebracht worden.

Eine AFP-Journalistin zählte allein in einem Krankenhaus 14 Leichen, die dorthin gebracht worden waren. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums warnte, die Zahl der Toten könne noch steigen. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu dem Doppelanschlag in Kabul.

In der Provinz Nangarhar wurde außerdem bei einem Anschlag ein Polizeimitarbeiter getötet. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete der Sender 1 TV News via Twitter unter Berufung auf die Behörden.