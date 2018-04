Wien wählt evangelischen Superintendenten

Drei Frauen und zwei Männer stellen sich am 9. Juni der Wahl zur Superintendentin bzw. zum Superintendenten der evangelisch-lutherischen Diözese Wien. Der derzeitige Amtsinhaber Hansjörg Lein tritt im November in den Ruhestand. Am Wahltag entscheiden die Delegierten der Wiener Pfarrgemeinden, wer Hansjörg Lein nachfolgt.

