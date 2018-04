Leiche im Neusiedler See: Details zu Verdächtigem

Nach dem Leichenfund am Neusiedler See vor mehr als zwei Wochen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut Medienberichten soll der 63-jährige Verdächtige wegen Vergewaltigung und Totschlags bereits mehr als 20 Jahre im Gefängnis gewesen sein. Die Behörden wollen das noch nicht bestätigen - und erst am Mittwoch Auskunft geben.

