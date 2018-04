Borreliose-Forschung „lohnt sich nicht“

Tausende Menschen erkranken jedes Jahr in Österreich an Borreliose. Trotzdem wird in die vor allem durch Zecken übertragene Krankheit wenig investiert. Der Tenor einer großen Konferenz, die heute in Villach (Kärnten) zu Ende geht: Forschung und Behandlung „lohnen sich nicht“ - das könnte aber ein Trugschluss sein.

