Fußball: Double krönt „Dekade von Barca“

Der FC Barcelona ist nach einem Jahr Pause wieder an die Spitze der spanischen Liga zurückgekehrt. Eine Woche nach dem Sieg im Cup und drei Runden vor Schluss fixierten Lionel Messi und Co. mit einem 4:2 bei Deportivo La Coruna ihren 25. Meistertitel der Geschichte und den siebenten in den vergangenen zehn Jahren. Die Zeitung „Marca“ adelte das vergangene Jahrzehnt daher auch zur „Dekade von Barca“.

Mehr dazu in sport.ORF.at