Nahost-Konflikt: Pompeo fordert politisches Engagement

Der neue US-Außenminister Mike Pompeo hat im festgefahrenen Nahost-Konflikt Israelis und Palästinenser aufgerufen, die Verhandlungen für ein Ende der Krise wieder aufzunehmen. „Wir glauben sicher, dass die Israelis und Palästinenser einen politischen Dialog haben müssen“, sagte Pompeo heute nach Gesprächen in der jordanischen Hauptstadt Amman.

„Was die Zweistaatenlösung betrifft, werden die beiden Parteien am Ende die Entscheidung über die richtige Resolution treffen“, betonte Pompeo. Auf seiner ersten Auslandsreise in Übersee führte er Gespräche in Brüssel, Israel und Saudi-Arabien, bevor er in Jordanien unter anderem König Abdullah traf. Pompeos jordanischer Amtskollege Aiman al-Safadi bekräftigte die Unterstützung des Königreiches für die Zweistaatenlösung. „Am Ende haben wir das gleiche Ziel. Wir wollen eine Region ohne Konflikte und voller Möglichkeiten.“

Der Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern liegt bereits seit rund vier Jahren auf Eis. Zuletzt hatte es wieder heftige Auseinandersetzungen gegeben. Im vergangenen Monat wurden 49 Palästinenser bei Protesten durch israelische Sicherheitskräfte getötet. Die israelische Armee verteidigte den Waffeneinsatz als letzte Möglichkeit.