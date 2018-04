Twitter verkaufte Daten an Cambridge-Forscher

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat dem in der Facebook-Affäre verwickelten Forscher Aleksandr Kogan Daten verkauft. Das meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende.

Kogan, Forscher an der Universität Cambridge, ist der Entwickler jener Quizapplikation, mit der auf Facebook Millionen Nutzerdaten gesammelt wurden. Diese wurden später unter anderem an den Konzern Cambridge Analytica verkauft.

Nur öffentliche Tweets betroffen

Die von Twitter an das von Kogan gegründete Unternehmen GSR verkauften Daten beinhalten jedoch nur ohnehin öffentlich zugängliche Beiträge. „2015 hatte GSR einmaligen Zugriff auf eine Programmierschnittstelle für zufällig ausgewählte, öffentliche Tweets aus dem fünfmonatigen Zeitraum von Dezember 2014 bis April 2015“, so Twitter in einer Stellungnahme.

Twitter bestätigte, dass GSR für den Zugriff auf die Daten Geld bezahlt hat, weitere Details wurden nicht genannt. Auch anderen Unternehmen wird dieser Zugriff gegen Bezahlung und Nennung des Verwendungszwecks gewährt.

Private Nachrichten werden laut Twitter nicht verkauft. Standortdaten der Nutzer werden bei Twitter nur nach deren ausdrücklicher Zustimmung gesammelt. Mit dem Zugriff auf diese Daten verdiente Twitter im letzten Quartal rund 90 Millionen US-Dollar (rund 74 Millionen Euro).