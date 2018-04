Zu viel geflucht: Kartenspielverbot in Seniorenzentrum

In einem Seniorentreffpunkt der mittelitalienischen Stadt Frascati ist Kartenspielen verboten worden, weil die Besucher dabei zu viel geschimpft und geflucht haben. Die Maßnahme gilt für den Monat Mai, wie italienische Zeitungen berichteten.

Die Emotionen beim Kartenspielen gingen offenbar so hoch, dass Aufforderungen zur Mäßigung auf taube Ohren stießen. „Wiederholte Ermahnungen an die Kartenspieler, sich gesittet zu benehmen, haben keinerlei Resultat gebracht“, die Situation sei unerträglich geworden, heißt es in einem Aushang, der in Sozialen Medien in Italien die Runde machte.