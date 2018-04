Trump schlägt koreanische Grenze als Ort für Gipfel vor

US-Präsident Donald Trump hat als Ort für das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un den Ort Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze vorgeschlagen.

Trump schrieb heute im Kurznachrichtendienst Twitter, es würden ja mehrere Länder für ein Treffen erwogen. „Aber wäre das Haus des Friedens / Haus der Freiheit an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea nicht ein repräsentativerer, wichtigerer und bleibender Ort als ein Drittland?“ schrieb Trump in einer offenen Frage.

Gipfel vergangene Woche ebenfalls in Panmunjom

Trump fügte hinzu: „Just asking!“ - Er wolle nur einmal fragen. In Panmunjom hatten sich letzte Woche auch Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In in einer historischen Begegnung getroffen. Es liegt zu beiden Seiten der Grenze in der demilitarisierten Zone Nord- und Südkoreas.

Trump und Kim wollen Ende Mai oder Anfang Juni zu einem Gipfel zusammenkommen. Trump hatte zuletzt gesagt, dafür habe sich die Auswahl der Länder auf zwei reduziert. Es war spekuliert worden, dass Trump sich für den Gipfel mit Kim für einen glamouröseren Ort aussprechen könnte, aber Panmunjom ist historisch und politisch extrem aufgeladen.

Südkorea kündigt Abbau der Propagandalautsprecher an

Als ersten kleinen Schritt zur Umsetzung der vereinbarten innerkoreanischen Versöhnungspolitik kündigte Südkorea unterdessen den Abbau der Propagandalautsprecher an der Grenze an. Der Norden erklärte seinerseits, er wolle seine Zeitzone mit der in Südkorea geltenden in Übereinstimmung bringen.

AP/Newsis/Lim Tae-hoon

Die Ankündigungen folgten auf das Gipfeltreffen zwischen Kim und Moon. Dabei einigten sich Nord- und Südkorea darauf, die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen zu befreien und den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden. Der Abbau der Lautsprecher sei der einfachste erste Schritt, um das Vertrauen zu festigen, erklärte das Verteidigungsministerium in Seoul.

Studie: Südkoreaner haben nun mehr Vertrauen in Norden

Der Gipfel hat auch das Vertrauen der Südkoreaner in den Norden gesteigert. Nach einer aktuellen Umfrage glauben 64,7 Prozent der Südkoreaner, dass Kim es mit seinen Friedensabsichten und der atomaren Abrüstung ernst meint. Auf die Frage, ob sie bereits vor dem Gipfel Vertrauen in Nordkorea hatten, antworteten nur 14,7 Prozent mit Ja.

Zudem will Chinas Außenminister Wang Yi am Mittwoch nach den Fortschritten beim innerkoreanischen Gipfel zu Gesprächen nach Nordkorea reisen. Es ist der seit Jahren ranghöchste chinesische Besuch in Pjöngjang. Das Außenministerium in Peking kündigte die zweitägige Visite von Wang, der auch Staatsrat ist, kurzfristig an.