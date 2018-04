Netanjahu kündigt wichtige Rede zum Iran an

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will heute Abend überraschend eine Ansprache zum Thema Iran halten. Bei der Rede solle es um eine „entscheidende Entwicklung in der Frage des Atomabkommens mit dem Iran“ gehen, teilte Netanjahus Büro mit. Zuvor war Netanjahus Sicherheitskabinett in Tel Aviv zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen, bei der es auch um das Thema ging.

Israelische Medien berichteten, Netanjahu wolle „dramatische“ Geheimdienstinformationen vorlegen, die angeblich bewiesen, dass Teheran gegen das Atomabkommen von 2015 verstoßen habe.

Trump muss über Verbleib entscheiden

US-Präsident Donald Trump muss bis zum 12. Mai entscheiden, ob von den USA ausgesetzte Sanktionen gegen den Iran außer Kraft bleiben. Das wird de facto auch als Entscheidung über den Verbleib der USA in dem Abkommen angesehen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bekräftigte indes in einem Telefonat mit Netanjahu seinen Wunsch nach einem „erweiterten“ Iran-Abkommen. Damit solle die Kontrolle von Irans nuklearer Aktivität geregelt werden, teilte der Elysee-Palast mit. Außerdem soll mit dem Abkommen Irans Raketenprogramm und der Einfluss des Landes in der Region ins Visier genommen werden.

Netanjahu schärfster Kritiker des Deals

Netanjahu gilt als schärfster Kritiker der Vereinbarung mit dem Iran und hat ebenfalls gefordert, sie entweder aufzukündigen oder nachzubessern. Der Iran lehnt das jedoch ab. In dem Abkommen hatte der Iran sich verpflichtet, bis mindestens 2025 wesentliche Teile ihres Atomprogramms drastisch zu beschränken - mit dem Ziel, dass das Land keine Atomwaffen entwickeln kann. Im Gegenzug wurden die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben. Netanjahu wirft Teheran vor, heimlich weiter an einer Atombombe zu arbeiten.