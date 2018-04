D: Siebenjähriger offenbar von Babysitterin erwürgt

Ein siebenjähriger Bub ist am Wochenende in Baden-Württemberg tot im Haus seiner Babysitterin gefunden worden. Das Kind wurde offensichtlich erwürgt. Dem Obduktionsergebnis zufolge war eine „Gewalteinwirkung gegen den Hals des Buben todesursächlich“, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn heute mitteilten. Die 69-jährige Bekannte der Eltern wurde festgenommen.

Gegen die Frau wurde Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags erlassen. Die Eltern des Siebenjährigen hatten ihren Sohn am Samstag bei ihrer Bekannten in Künzelsau bei Heilbronn abholen wollen. Da niemand öffnete, baten sie Nachbarn um Hilfe und gelangten so in das Haus. Dort fanden sie ihr Kind leblos auf. Nach Polizeiangaben lag der Bub tot in einer Badewanne. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist er aber nicht ertrunken.

Die 69-jährige Bekannte blieb zunächst verschwunden. Die Polizei startete daraufhin eine Suchaktion mit mehreren Streifen, einem Polizeihubschrauber und einem Spezialspürhund. Am Samstagabend wurde die Frau nach einem Zeugenhinweis in Künzelsau vorläufig festgenommen. Die Hintergründe sind den Angaben zufolge weiter unklar.