SpaceX vs. Blue Origin

Der eine revolutioniert mit Tesla gerade das Autofahren, der andere hat mit Amazon die Welt des Einkaufs schon längst auf den Kopf gestellt. Was Elon Musk und Jeff Bezos verbindet, ist nicht nur ihr Reichtum, sondern auch ihre Vision: Die beiden liefern einander seit einigen Jahren ein Rennen um den Weltraum. Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX arbeitet längst auch für NASA, doch Bezos’ Blue Origin setzt weit weniger öffentlichkeitswirksam zum Überholmanöver an. Vor allem die Landungen seiner Raketen klappen - wie sich erst vor einigen Tagen zeigte - deutlich besser, schon 2019 sollen erste zahlende Passagiere ins All geschossen werden.

