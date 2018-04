Vermisster im Traunsee gefunden

Nach einem Bootsunfall gestern am Traunsee (Oberösterreich) ist heute die Suche nach dem vermissten Mann fortgesetzt worden. Am frühen Abend wurde die Leiche des 45-Jährigen in der Nähe des gesunkenen Bootes entdeckt.

