Trump soll bald über Iran entscheiden

Israel hat nach Angaben von Premier Benjamin Netanjahu „schlüssige Beweise“ dafür, dass der Iran seine nuklearen Ambitionen nie aufgegeben habe. Die Islamische Republik verfolge trotz des 2015 geschlossenen Abkommens ein Atomwaffenprogramm und habe das Know-how zum Atomwaffenbau heimlich aufbewahrt. Das sagte Netanjahu am Montag vor Journalisten und legte Dokumente, Fotos und Videos vor, die aus einem „geheimen Atomarchiv“ in Teheran stammen sollen. Die USA seien informiert worden und nun am Zug, zu entscheiden, ob sie sich vom Iran-Deal zurückziehen wollen. US-Präsident Donald werde „das Richtige tun“, so Netanjahu.

