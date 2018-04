Bundesliga: St. Pölten darf auf Ligaverbleib hoffen

Die Chancen des SKN St. Pölten auf einen Verbleib in der tipico-Bundesliga sind heute dramatisch gestiegen. Der Senat 5 der Liga verweigerte Aufstiegskandidaten Hartberg in erster Instanz die Lizenz für das Oberhaus. Damit dürfen die Niederösterreicher, die abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle liegen, wieder hoffen, kommende Saison ohne Relegationsspiele in der neuen Zwölferliga mit von der Partie zu sein. Allerdings ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.

