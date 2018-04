Leiche im Neusiedler See: Anwältin bestätigt Geständnis

Im Fall der im Neusiedler See gefundenen weiblichen Leichenteile ist jener 63-jährige Mann, der der Tat verdächtigt wird, geständig. Das bestätigte seine Anwältin Astrid Wagner heute im Gespräch mit der APA. Es handle sich dabei um ein Tatsachengeständnis, stellte Wagner fest.

Der mutmaßliche Täter habe das spätere Opfer, eine slowakische Prostituierte, am Wiener Westbahnhof getroffen und mit nach Hause genommen. Als die Frau zu schreien begonnen habe, habe er sie in Panik gewürgt. „Das Ganze ist aus dem Ruder geraten“, so Wagner.

Verfahren wohl in Wien

Der 63-Jährige habe zugegeben, dass er die Frau zersägt und abtransportiert habe - ins Burgenland nach Rust, wo seine Mutter eine Seehütte besessen hatte. „Das Strafverfahren wird nach Wien verlegt werden, weil der Tatort offensichtlich in Wien war“, erwartet Wagner.

Die Tat dürfte womöglich noch nicht so lange zurückliegen und womöglich im März verübt worden sein. Sie habe den Eindruck, der gebürtige Burgenländer, der seit der Kindheit in Wien lebte, sei durchaus kooperativ. Bei seiner Verhaftung in Wien am Freitag leistete er keinen Widerstand - mehr dazu in burgenland.ORF.at.