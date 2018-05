Mehrere Verletzte bei Massenpanik in Nizza

Im südfranzösischen Nizza ist es gestern Abend zu panischen Szenen gekommen: Wie Vertreter von Polizei und Rettungskräften der Nachrichtenagentur AFP sagten, schoss ein Mann mit einer Schreckschusspistole in die Luft, woraufhin Menschen in Annahme eines Anschlags panisch aus Bars und Restaurants in der Stadt am Mittelmeer rannten.

APA/AFP/Valery Hache

Zehn bis zwölf Menschen wurden leicht verletzt, einige wurden im Krankenhaus versorgt. Hintergrund des Vorfalls war demnach ein Streit zwischen zwei Paaren. Bürgermeister Christian Estrosi dankte den Händlern vor Ort, dass sie Alarm geschlagen und der Polizei somit ermöglicht hätten, den Mann mit der Schreckschusspistole festzunehmen.

Frankreich ist in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen gewesen. Erst im vergangenen Monat hatte ein Islamist im Südwesten des Landes vier Menschen getötet und vier weitere verletzt. 2016 wurden bei einem verheerenden Anschlag in Nizza 86 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt, als ein aus Tunesien stammender Mann mit einem Lastwagen am französischen Nationalfeiertag in eine Menschenmenge gefahren war.