Wolf riss vermutlich Schafe nahe Wohnsiedlung

Am Wochenende soll in Pfarrwerfen (Salzburg) ein Wolf eine Schafherde attackiert und zwei Tiere getötet haben. Im Pongau wäre das dann der erste bekannte Fall - außerdem wäre es das erste Mal in unmittelbarer Siedlungsnähe.

