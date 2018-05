Akademiker auf dem Arbeitsmarkt: Konkurrenz steigt

Ein Studium hat lange Zeit als Jobgarant gegolten. Und auch heute schützt Bildung immer noch am stärksten vor Arbeitslosigkeit. Doch zuletzt profitierten Akademiker und Akademikerinnen in Österreich am wenigsten von der guten Konjunkturlage. Die Konkurrenz ist für sie auf dem Arbeitsmarkt gestiegen, resümieren Experten zum 1. Mai.

