Fußball: Hütter setzt sich in Bern Denkmal

Die Young Boys Bern sind am vergangenen Wochenende endgültig in den Olymp des Schweizer Fußballs zurückgekehrt. Erstmals seit 32 Jahren holte YB wieder den Meistertitel in die Bundesstadt der Eidgenossenschaft.

Im Mittelpunkt der vorgezogenen Titelparty stand Trainer Adi Hütter. Der 48-jährige Vorarlberger formte in drei Jahren eine Meistermannschaft und setzte sich an der Aare ein sportliches Denkmal. „Die Stadt liebt ihn“, sagte nicht nur der steirische Bern-Legionär Thorsten Schick.

