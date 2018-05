Brasilien: Hochhaus stürzt nach Großbrand ein

In der brasilianischen Stadt Sao Paulo ist in der Nacht auf heute (Ortszeit) ein Feuer in einem Hochhaus ausgebrochen. Durch den Brand brach das Gebäude in den frühen Morgenstunden in sich zusammen. Die Feuerwehr versuchte, die Flammen einzudämmen. Mittlerweile habe man die Situation unter Kontrolle, wie aus einem CNN-Bericht hervorgeht.

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob sich Menschen in dem Gebäude befanden. Es müsse mit Opfern gerechnet werden, sagte der Feuerwehrmann Andre Elias zum örtlichen Fernsehsender Globo TV. Die Feuerwehr war mit 160 Einsatzkräften und 57 Fahrzeugen im Großeinsatz.

Trümmer fielen herab und blockierten die Straße. Menschen, die in der Nähe waren, filmten das brennende Gebäude mit ihren Handys. Lokale Medien berichteten, dass das Gebäude früher das Hauptquartier der Bundespolizei gewesen sei, jedoch seit etlichen Jahren leer stehe bzw. von Hausbesetzern okkupiert werde.